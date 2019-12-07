Медведев прокомментировал соглашение по транзиту газа с Украиной

России нельзя навязать повышенные тарифы на транзит газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию сложившуюся вокруг заключения нового соглашения на транзит газа через территорию Украины. По его словам украинская сторона пытается навязать России невыгодные условия, а это не способствует заключению нового контакта. Премьер подчеркнул, что нельзя навязать России повышенные тарифы, так как никакого соглашения тогда не будет.

Тем не менее Медведев заявил, что отказываться от транзита своего газа через Украину Россия никак не может. Необходимо учитывать интересы не только европейских партнеров, перед которыми у российской стороны есть обязательства по поставке газа, но и об украинских коллегах нельзя забывать, пишет РИА Новости.