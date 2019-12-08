Россиянин продает двухрублевую монету за миллиард рублей

Петербуржец хочет продать монету номиналом два рубля за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга решил продать монету номиналом два рубля за 1 млрд рублей. Соответствующее объявление появилось на портале "Авито". По словам россиянина, двухрублевая монета 2016 года особенная, поэтому и стоит так дорого: она имеет "очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов". Продавец считает, что такой дефект должен заинтересовать богатых коллекционеров. Также петербуржец сообщил о возможности обмена, однако на что конкретно, уточнять не стал, пишет РИА Новости.