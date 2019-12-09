Российскую ядерную триаду усилили новыми самолетами

Также в этом году на самолетах Ту-95МС была проведена модернизация оборудования.

Во время селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что воздушный компонент ядерной триады России был усилен обновленным парком Дальней авиации и созданием новых самолетов, передает РИА Новости. В частности, министр рассказал о том, что в этом году на самолетах Ту-95МС была проведена модернизация оборудования. О других подробностях Шойгу рассказывать не стал. Однако отметил, что на сегодняшний день в составе Дальней авиации работает «запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков».