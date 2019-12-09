Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Как рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, в данный момент гражданину России продолжают оказывать помощь по гуманитарным каналам.

Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам», — добавила омбудсмен.

По словам Москальковой, продолжаются ее контакты с адвокатом Винника, а также с греческим омбудсменом, благодаря чему удалось провести необходимые медицинские мероприятия после голодовки задержанного.