Россия придерживается жесткой позиции перед нормандским саммитом

Сегодня участники «нормандской четверки» будут рассматривать вопрос об урегулировании донбасского конфликта.

Россия не будет пересматривать Минские соглашения перед нормандским саммитом, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированного собеседника, участвующего в подготовке к мероприятию. По его словам, Москва придерживается весьма жесткой позиции перед парижской встречей, которая состоится сегодня, и не будет ничего менять или адаптировать в соглашениях. Напомним, что на сегодняшнем саммите главной темой станет вопрос об урегулировании донбасского конфликта. Его участниками станут представители России, Украины, Франции и Германии.