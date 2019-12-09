Россия планирует развернуть над Арктикой противовоздушный купол

Все арктические дивизионы Северного флота планируется оснастить ЗРК С-400.

Россия продолжает оснащение своих войск новой техникой. Так, в ближайшие несколько лет все арктические дивизионы Северного флота планируется оснастить ЗРК С-400, благодаря чему над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. По его словам, подобной техникой уже оснащен зенитный ракетный полк, который дислоцирован на Новой Земле, и в ближайшее время это коснется и арктических дивизионов.