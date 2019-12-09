Военные РФ первый раз вошли в сирийскую Ракку

Целью прибытия стала раздача гумпомощи: военные раздали населению около двух тысяч продовольственных наборов.

Военные России впервые зашли в сирийский населенный пункт Ракка – город, который в течение нескольких лет считался столицей «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещено в РФ). Как передает РИА Новости, целью прибытия стала раздача гумпомощи: военные раздали населению около двух тысяч продовольственных наборов.

В Ракку также приехали медики для оказания профессиональной помощи всем нуждающимся. Как рассказал в разговоре со СМИ офицер ЦПВС Владимир Варнавский, город и его инфраструктура были полностью разрушены в результате освободительной операции, которая проводила коалиция, возглавляемая США.