Кинкажу – хищник с необычайно милой внешностью

Хищное млекопитающее, относящееся к семейству енотовых, является одним-единственным представителем своего вида. Животное, которое называют кинкажу или пото, обитает в Южной и Центральной Америке. Кроме того, забавный зверек населяет юг Северной Америки.

Кинкажу имеет округлую голову, большие глаза, широко расставленные уши и цепкий хвост, с помощью которого перебирается с ветки на ветку, словно обезьяна. Его короткая морда напоминает медвежью, а размер животного соотносим с некрупной домашней кошкой.

Хоть рассматриваемый представитель фауны и является хищником, главным образом он питается фруктами, нектаром и медом. Лишь изредка пото лакомится мелкими птицами, рептилиями и зверьками. Кинкажу в переводе с индейского языка звучит, как медведь. Именно поэтому в простонародье его называют медовым, цепкохвостым или цветочным медведем.

Кроме того, хищное животное милого облика обладает следующими особенностями:

проводит всю жизнь на деревьях;

умеет издавать пронзительные звуки;

с помощью языка длиной 13 см зверек запросто достает мед из улья;

свободно перемещается по деревьям, так как умеет разворачивать ступни на 180º;

живет от 10 до 13 лет в дикой природе и от 23 до 25 в неволе.

Также млекопитающее имеет запаховые железы в районе живота, на шее и во рту. С помощью них кинкажу метит территорию и оставляет следы на пройденном пути.

Медовый медведь – ночное животное, проявляющее активность с наступлением темноты. Именно ночью животное покидает насиженное место в поисках пропитания.