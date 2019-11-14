Кабарга. Оленевидное животное с головой кенгуру и клыками тигра

В природе существует множество созданий, обладающих необычным видом. Одним из таких представителей животного царства является сибирская кабарга (лат. Moschus moschiferus), относящаяся к семейству кабарговых.

Многие называют парнокопытное млекопитающее самым мелким безрогим оленем. Ведь животное с длиной тела до метра и высотой в холке до 70 см занимает промежуточную позицию между оленями и оленьковыми. Его вес составляет от 11 до 18 кг. А задние ноги длиннее передних.

Особого внимания заслуживает внешний вид оленевидного. Он обладает клыками тигра и головой кенгуру.

Но рога у млекопитающего отсутствуют. Именно самцы имеют изогнутые длинные клыки, выполняющие роль своеобразного оружия в поединке за самку. Конусовидные зубы придают облику кабарги угрожающий вид. Однако при этом оленевидное является травоядным.

Отличительная особенность вида – наличие брюшной железы, которая вырабатывает мускус. Она нужна самцам для того чтобы привлекать самок. Железа кабарги содержит 10-12 г вещества. Это один из самых дорогостоящих продуктов животного происхождения. В Китае на основе мускуса производят больше 400 лекарственных препаратов.

Кстати, свое латинское название – Moschus moschiferus, кабарга получила из-за мускуса.

Кабарга – отменный прыгун. Млекопитающее может на большой скорости менять направление на 90º. А спасаясь от хищников оленевидное способно запутывать следы, подобно зайцу. Кроме того, маленький олень умеет подниматься на задние ноги, чтобы доставать до лишайников на стволах деревьев.