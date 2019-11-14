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Кабарга. Оленевидное животное с головой кенгуру и клыками тигра

14.11.2019 23:40
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Кабарга. Оленевидное животное с головой кенгуру и клыками тигра

В природе существует множество созданий, обладающих необычным видом. Одним из таких представителей животного царства является сибирская кабарга (лат. Moschus moschiferus), относящаяся к семейству кабарговых.

Многие называют парнокопытное млекопитающее самым мелким безрогим оленем. Ведь животное с длиной тела до метра и высотой в холке до 70 см занимает промежуточную позицию между оленями и оленьковыми. Его вес составляет от 11 до 18 кг. А задние ноги длиннее передних.

Особого внимания заслуживает внешний вид оленевидного. Он обладает клыками тигра и головой кенгуру.

Но рога у млекопитающего отсутствуют. Именно самцы имеют изогнутые длинные клыки, выполняющие роль своеобразного оружия в поединке за самку. Конусовидные зубы придают облику кабарги угрожающий вид. Однако при этом оленевидное является травоядным.

Отличительная особенность вида – наличие брюшной железы, которая вырабатывает мускус. Она нужна самцам для того чтобы привлекать самок. Железа кабарги содержит 10-12 г вещества. Это один из самых дорогостоящих продуктов животного происхождения. В Китае на основе мускуса производят больше 400 лекарственных препаратов.

Кстати, свое латинское название – Moschus moschiferus, кабарга получила из-за мускуса.

Кабарга – отменный прыгун. Млекопитающее может на большой скорости менять направление на 90º. А спасаясь от хищников оленевидное способно запутывать следы, подобно зайцу. Кроме того, маленький олень умеет подниматься на задние ноги, чтобы доставать до лишайников на стволах деревьев.

Кабаргу можно увидеть на крутых склонах гор в Восточных Гималаях и Сибири, Сахалине, в Тибете, Корее. Она обитает на темнохвойных участках с выходами скал.

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