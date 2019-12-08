В КНР появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории на фоне научных попыток выращивания человеческих органов внутри животных.

Эксперимент позволил увидеть двух поросят-химер, рожденных с ДНК от свиней и обезьян (макак-крабоедов). Поросята-гибриды были созданы учеными, которые утверждают, что пытаются найти способ выращивания человеческих органов у животных для трансплантации.

Тем не менее, эксперимент был недолгим, так как оба поросенка умерли в течение недели, пишет express.co.uk.

По словам исследователей, животные при рождении имели генетический материал от обезьян в их сердце, печени, селезенке, легких и коже. Согласно исследованию, в пятидневные эмбрионы поросят были введены стволовые клетки обезьяны, приспособленные для производства флуоресцентного белка. Это позволило исследователям выяснить, где оказались клетки.

Как отмечают ученые, во время эксперимента только 10 поросят родились из более чем 4000 эмбрионов, но лишь двух можно было считать химерами.

«Это первый отчет о доношенных химерных гибридах», – отметила ведущий исследователь, Тан Хай, из пекинской государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии

«Пока неясно, почему погибли поросята-химеры, но умерли и нормальные поросята, которым имплантировали ДНК обезьян» – сообщила Хай.

Китайская исследовательская группа подозревает, что смерть могла быть вызвана процессом ЭКО, а не химеризмом.

Хотя данный эксперимент и привлек много внимания, некоторые ученые назвали его неэтичным и предостерегли лабораторию от создания химер.