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Редкие кадры: белка-альбинос

27.11.2019 22:41
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Редкие кадры: белка-альбинос

Невероятно редкую белку-альбиноса запечатлел в феврале этого года британский фотограф-любитель Стивен Плант, проживающий в городке Louth.

Фотограф хотел сфотографировать зимородков у реки Louth, когда заметил редкого грызуна.

«Когда я увидел маленького белого «парня», сидящего на дереве, я не мог поверить своим глазам. Зверек перемещался довольно медленно, и я сначала подумал, что это крыса, но потом увидел его пушистый хвост», – сообщил 60-летний фотограф

Плант находился на расстоянии около 30 метров от животного и поскольку грызун двигался медленно, а затем в какой-то момент застыл на несколько секунд, фотографу удалось сделать несколько снимков.

Фото: Stephen Plant

«Затем зверек прыгнул на землю и начал грызть найденное яблоко, хотя я не думаю, что оно ему было по вкусу», – отметил британец

Эксперты полагают, что во всей Британии живет всего 50 белок-альбиносов.

По мнению исследователей, вероятность того, что белка родится полностью белой, равна 1 к 100 000.

Необычный цвет шерсти животного обусловлен отсутствием меланина, отвечающего за пигментацию кожи, волос (шерсти) и глаз, пишет independent.co.uk.

Белки-альбиносы могут быть более уязвимы для хищников, чем обычные белки, поскольку они более заметны в окружающей среде и имеют худшее зрение.

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