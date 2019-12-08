Посол Белоруссии назвал количество согласованных "дорожных карт" с Россией

Владимир Семашко рассказал, что Белоруссии и России осталось согласовать 8 из 31 проектов интеграционных "дорожных карт"

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва согласовали 23 из 31 проекта интеграционных "дорожных карт". Также он рассказал, что делегациям двух стран удалось договориться по "дорожным картам" по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на белорусское издание БелТА.

7 декабря глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры в Сочи, в результате которых лидерам удалось согласовать 23 проекта "дорожных карт".

Семашко подчеркнул, что вопрос, связанный с сотрудничеством таможенных служб, оказался довольно сложным и был решен в ходе переговоров президентов Белоруссии и России. Он добавил, что согласно достигнутым договоренностям, Минск и Москва должны отработать всю нормативную базу до 1 июня 2020 года. Другие подробности посол не стал раскрывать.