Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

Максим Орешкин отметил, у России и Белоруссии остался ряд нерешенных вопросов, однако стороны имеют представление о том, как их разрешить

Российский министр экономического развития Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которые состоялись в Сочи 7 декабря. Он сообщил, у Москвы и Минска остался ряд нерешенных вопросов, однако стороны имеют представление о том, как их разрешить.

Орешкин отметил, что страны плодотворно проработали целый ряд вопросов: лидерам удалось сблизиться в таких направлениях, как сельское хозяйство, таможня, а также урегулирование нефтяного и газового рынка. Министр подчеркнул, что уже с 9 декабря 2019 года Россия и Белоруссия начнут детальную проработку указаний, которые были получены от президентов по итогам проведенной встречи, с целью осуществления дорожных карт.

Помимо этого Орешкин сообщил, что у Путина и Лукашенко намечена встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге и, если потребуется, лидеры могут провести дополнительную встречу или созвониться по телефону, пишет РИА Новости.