Украина и МВФ договорились о новом кредите в размере $5,5 млрд

Владимир Зеленский считает, что новая программа кредитования поможет ускорить экономический рост Украины

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, что она смогла пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. В ходе этих переговоров ей удалось достигнуть соглашения с Киевом о новой программе кредитования на сумму $5,5 млрд сроком на три года. Глава МВФ отметила, что такую договоренность должны одобрить руководство МВФ и совет управляющих.

Георгиева добавила, что она согласилась с доводами Зеленского о том, что экономический рост Украины зависит от укрепления верховенства права, искоренения коррупции, а также от возмещения убытков налогоплательщикам из-за санации банковских организаций, пишет РИА Новости.