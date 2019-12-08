В Роструде рассказали, кто может взять дополнительный оплачиваемый отпуск

Сотрудники, которым работодатель установил ненормированный рабочий день, могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск не меньше, чем на три дня

В Роструде рассказали, что дополнительный отпуск полагается сотрудникам, которым работодатель установил ненормированный рабочий день. Отмечается, что внеочередной оплачиваемый отпуск должен предоставляться не менее чем на три дня.

Также в ведомстве напомнили, что согласно статье 101 Трудового Кодекса РФ, при необходимости работодатель может "эпизодически" устанавливать сотрудникам ненормированный рабочий день, причем за сверхурочную работу полагается компенсация. При этом слово "эпизодически" является ключевым, то есть ежедневно "эксплуатировать" работников по такому режиму запрещено.

В Роструде добавили, что сотрудники, работающие сверхурочно, должны отдыхать в выходные и праздничные дни, пишет "Российская газета".