Американские ученые выяснили, что люди стареют в три этапа

Американские исследователи выяснили, что главные изменения в белках плазмы крови у человека происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Ученые Стэнфордского университета пришли к выводу, что старение человека не является длительным непрерывным процессом, оказывается его можно разделить на три этапа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nature Medicine.

В исследовании принимали участие 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Отмечается, что американские специалисты проанализировали белок плазмы крови, в результате чего выяснилось, что возрастные изменения испытуемых носят нелинейный характер. Ученые обнаружили, что крупная перестройка организма, связанная с качественным составом крови, условно происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Специалисты считают, что дальнейшее изучение этого вопроса поможет врачам более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.