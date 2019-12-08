Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что РФ необходимо внести личный вклад в расследование убийства грузина, произошедшего в конце этого лета в Берлине

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель и глава Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, германские власти должны решить, что делать дальше в отношении Российской Федерации в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии. Также она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование этого преступления.

Убийство, о котором идет речь, произошло в конце лета текущего года в Берлине. Неизвестный выстрелил в грузина, который скончался от полученного ранения в голову. Позднее полиция Германии задержала 49-летнего гражданина России, у которого обнаружили орудие убийства.

Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag сообщила, что это происшествие сильно вредит отношениям Москвы и Берлина, отметив, что прокуратура ФРГ располагает весомыми доказательствами, пишет РИА Новости.