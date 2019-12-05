Лавров отреагировал на заявления Германии о расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине

Сергей Лавров заявил, что ФРГ необходимо пользоваться специальными каналами для общения с правоохранительными органами РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе заявил, что у Германии, как и у России, есть специальные каналы для общения правоохранительных органов двух стран, включая рассмотрение вопросов, связанных с нарушением законодательства. По его словам, этими каналами нужно пользоваться, а не говорить о том, что российская сторона недостаточно сотрудничала с немецкими партнерами. Так Лавров ответил на высказывание Германии о том, что Россия не должным образом сотрудничала при расследовании убийства гражданина Грузии, произошедшего 23 августа 2019 года в Берлине. Глава МИД РФ подчеркнул, что ему неизвестно, на основании каких оценок ФРГ сделала такой вывод, пишет RT.