Пентагон озвучил главное условие выделения военной помощи Украине

Марк Эспер заявил, что дальнейшее выделение средств Украине продолжится в том случае, если страна будет бороться с коррупцией

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Калифорнии озвучил ключевое условие предоставления военной помощи Украине. По его словам, средства продолжат выделяться в том случае, если киевские власти и дальше будут вести борьбу с коррупцией. Эспер подчеркнул, что Минобороны США всегда должно проверять, куда именно расходуются предоставленные деньги. Он напомнил, что Вашингтон планирует выделить украинской стороне по военной линии около $250 млн, пишет РИА Новости.