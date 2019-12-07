Завершилась встреча Путина и Лукашенко

Переговоры лидеров России и Белоруссии в Сочи длились больше 5 часов.

В Сочи завершилась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры длились более 5 часов. По окончанию встречи Владимир Путин пригласил своих гостей на торжественных обед, который посвящен 20-летию с того дня, как было объявлено о создании Союзного государства.

Во время прошедших переговоров лидер должны были обсудить возможности более плотной интеграции государств, межгосударственные инвестиционные проекты, а также газовую тему. Тем не менее, лидеры не стали озвучивать итоги прошедшей встречи, пишет РИА Новости.