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Завершилась встреча Путина и Лукашенко

07.12.2019 22:11
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Завершилась встреча Путина и Лукашенко

Переговоры лидеров России и Белоруссии в Сочи длились больше 5 часов.

В Сочи завершилась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры длились более 5 часов. По окончанию встречи Владимир Путин пригласил своих гостей на торжественных обед, который посвящен 20-летию с того дня, как было объявлено о создании Союзного государства.
Во время прошедших переговоров лидер должны были обсудить возможности более плотной интеграции государств, межгосударственные инвестиционные проекты, а также газовую тему. Тем не менее, лидеры не стали озвучивать итоги прошедшей встречи, пишет РИА Новости.

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