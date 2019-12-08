Соловьев напомнил Украине о словах Путина про Донбасс

Владимир Соловьев решил напомнить украинскому правительству о предупреждении президента России Владимира Путина о том, что эскалация конфликта на Донбассе может привести к неблагоприятному исходу

Российский журналист и ведущий Владимир Соловьев назвал заявление украинских властей "глубокомысленной чушью". Так он прокомментировал слова, которые были озвучены на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что после встречи в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) может произойти эскалация конфликта на Донбассе.

Соловьев напомнил украинскому правительству предупреждение президента России Владимира Путина о том, что эскалация конфликта на Донбассе может привести к неблагоприятному исходу для Украины в целом.

Встреча глав "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Отмечается, что саммит будет посвящен урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, пишет "Российская газета".