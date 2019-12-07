На Украине утвержден сценарий реинтеграции Донбасса

Владимир Зеленский утвердил план реинтеграции Донбасса, согласно которому будет действовать Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого был утвержден сценарий реинтеграции Донбасса. С таким заявлением по итогам заседания выступил секретарь Совета Алексей Данилов. По его словам, принятый на заседании сценарий будет являться основным и именно согласно ему будет действовать Украина. Тем не менее подробностей плана реинтеграции Донбасса он не привел, пишет РИА Новости.