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На Украине утвержден сценарий реинтеграции Донбасса

07.12.2019 18:18
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На Украине утвержден сценарий реинтеграции Донбасса

Владимир Зеленский утвердил план реинтеграции Донбасса, согласно которому будет действовать Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого был утвержден сценарий реинтеграции Донбасса. С таким заявлением по итогам заседания выступил секретарь Совета Алексей Данилов. По его словам, принятый на заседании сценарий будет являться основным и именно согласно ему будет действовать Украина. Тем не менее подробностей плана реинтеграции Донбасса он не привел, пишет РИА Новости.

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