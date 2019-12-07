Лукашенко требует равных условий для членов Союзного государства
Белоруссия хочет равных условий для жизни и работы в рамках Союзного государства.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна не просит у российской стороны дешевые нефть и газ. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова закупать российское сырье по рыночным ценам, но в таком случае, такие же цены должны быть установлены и для конкурирующих предприятий в рамках Союзного государства. Президент Белоруссии напомнил, что договариваясь о создании Союзного государства было принято решение обеспечить равные условия для работы и жизни людей. Равные условия - это то, чего хочет Белоруссия, пишет РИА Новости.
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Равных условий за счет России,лукашенко что с дуба рухнул,хочет равных условий,присоединяйся будут равные условия,а то как газ ,нефть,так равные условия,а как признать крым ,так независимые ,чудес не бывает,по мне так перекрыть им всю торговлю с Россией,и продавать только по рыночным ценам,пусть хлебнут настоящию независимость,посмотрим на сколько их хватит.
Лукашенко требует равные условия для работы и жизни людей. Благородно ... по отношении. к гражданам Белоруссии. А по отношении. к гражданам России ? Ведь сегодня ВВП на душу населения в Белоруссии в 1.78 раза , а ВВП ППС в 1,44 раза меньше чем в России. Будем выравнивать ... за счёт граждан России ?
В таком случае Лукашенко должен принять Российские законы и Белоруссия должна стать частью России ! Равное положение может быть только в семье а не у соседей !