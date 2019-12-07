Лукашенко требует равных условий для членов Союзного государства

Белоруссия хочет равных условий для жизни и работы в рамках Союзного государства.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна не просит у российской стороны дешевые нефть и газ. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова закупать российское сырье по рыночным ценам, но в таком случае, такие же цены должны быть установлены и для конкурирующих предприятий в рамках Союзного государства. Президент Белоруссии напомнил, что договариваясь о создании Союзного государства было принято решение обеспечить равные условия для работы и жизни людей. Равные условия - это то, чего хочет Белоруссия, пишет РИА Новости.