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Лукашенко требует равных условий для членов Союзного государства

07.12.2019 17:53
Комментарии: 3
Лукашенко требует равных условий для членов Союзного государства

Белоруссия хочет равных условий для жизни и работы в рамках Союзного государства.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна не просит у российской стороны дешевые нефть и газ. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова закупать российское сырье по рыночным ценам, но в таком случае, такие же цены должны быть установлены и для конкурирующих предприятий в рамках Союзного государства. Президент Белоруссии напомнил, что договариваясь о создании Союзного государства было принято решение обеспечить равные условия для работы и жизни людей. Равные условия - это то, чего хочет Белоруссия, пишет РИА Новости.

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20:11 0 0
Михаил Александрович:

Равных условий за счет России,лукашенко что с дуба рухнул,хочет равных условий,присоединяйся будут равные условия,а то как газ ,нефть,так равные условия,а как признать крым ,так независимые ,чудес не бывает,по мне так перекрыть им всю торговлю с Россией,и продавать только по рыночным ценам,пусть хлебнут настоящию независимость,посмотрим на сколько их хватит.

19:58 0 0
Александр Цаллагов:

Лукашенко требует равные условия для работы и жизни людей. Благородно ... по отношении. к гражданам Белоруссии. А по отношении. к гражданам России ? Ведь сегодня ВВП на душу населения в Белоруссии в 1.78 раза , а ВВП ППС в 1,44 раза меньше чем в России. Будем выравнивать ... за счёт граждан России ?

19:34 2 0
Патриот:

В таком случае Лукашенко должен принять Российские законы и Белоруссия должна стать частью России ! Равное положение может быть только в семье а не у соседей !

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