Названы продукты, разрушающие кишечник

Некоторые виды продуктов, которые мы ежедневно употребляем, не только разрушают слизистую оболочку кишечника, но могут привести к серьезным болезням, включая онкологические заболевания.

Хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки и цирроз печени - это только несколько проблем, которые могут возникнуть из-за неправильного питания. Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг рассказал о самых опасных для слизистой оболочки кишечника продуктах на нашем столе.

Так, одними из наиболее опасных продуктов, от который необходимо отказаться, гастроэнтеролог называет все виды выпечки, сахара, а также мармелад и шоколад. Соленья, копчености и колбасные изделия также являются неполезными из-за высокого содержания канцерогенов, тем не менее их употребление один раз в неделю не принесет существенного вреда для желудка. От данного вида продуктов стоить отказаться при наличии проблем с ЖКТ, таких, как метеоризм, судороги или боли. Стоит отказаться и от маргарина и майонеза, содержащих плохие жиры, пишет РИА Новости.

Назвал доктор Фрилинг и полезные для желудка продукты. По его мнению, бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста - продукты защищающие слизистую оболочку кишечника.