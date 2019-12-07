Взрослым россиянам, ищущим работу, предлагают платить стипендию

Планируется, что к 2025 году более 450 тысяч человек воспользуются новой программой обучения.

Россиянам старшего возраста, которые собираются учиться для получения новой работы, предлагают выплачивать стипендию. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты. Условием получения стипендии станет обучение именно для дальнейшего поиска работы и возраст кандидата, который должен быть старше 50 лет.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. В то же время идет составление списка основных специальностей, которым будут обучать людей по новой программе. Взрослые россияне смогут попасть на обучение по трем вариантам: через службу занятости, от работодателя и через Союз "Ворлдскиллс Россия", пишет РИА Новости.