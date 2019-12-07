Белорусы протестуют против интеграции с Россией

В преддверии сочинской встречи Путина и Лукашенко белорусы вышли на митинги против интеграции с Россией.

В Минске несколько сотен человек вышли на несогласованные акции протеста против интеграции с Россией. Их вывели на митинги белорусские оппозиционеры перед встречей в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Известно, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы более глубокой интеграции России и Белоруссии.

Как сообщают источники с места событий, в Минске проходят две акции протеста. Лидеры одной из них призывают людей выстроиться в цепь вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка. Эта акция получила название "живая цепь". Вторая проходит на Октябрьской площади. Митингующим удалось отвоевать у милиции ступеньки Дворца Республики, с которых начали выступления лидеры оппозиции, призывая людей оставаться на местах до полуночи и "отстаивать независимость" своей страны. Со своей стороны правоохранители призывают митингующих разойтись, напоминая, что акции являются незаконными, пишет РБК.