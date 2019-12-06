Росстат назвал причину роста цен на гречку

В среднем стоимость гречки на российском рынке выросла на 11%, но в некоторых регионах страны цены на данный продукт выросли более чем на 28%.

Согласно данным, представленным специалистами Росстата, в ноябре текущего года стоимость гречки выросла в среднем на 11%, причем в некоторых регионах России цены на этот продукт показали рост на 15%, а в Тыве и Еврейской АО стоимость гречки выросла на 27,2% и 28,8%, по сравнению с октябрем текущего года.

При этом в Министерстве сельского хозяйства связывают причину повышения цен на гречку с тем, что производители не стали увеличивать посевы в этом году. Специалисты ведомства отмечают, что в 2017 году удалось получить рекордный урожай гречихи, что, в свою очередь, повлияло на снижение цен на конечный продукт в 2018 году. Однако, в 2019 году производители не смогли увеличить количество посевов, что, в конечном итоге, и привело к росту цен на гречку, пишет РБК.