Президент России рассказал о достижениях экономики

Владимир Путин подчеркнул, что в России сохраняется низкий уровень безработицы (4,6%) и инфляции (3,6%)

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил, что правительству удалось обеспечить макроэкономическую стабильность в стране. Путин отметил, несмотря на то, что показатель ВВП в 2019 году немного ниже прошлогодних показателей, в России все же сохранилась позитивная динамика. Глава государства рассказал, что рост промышленного производства составил 3%, в стране сохраняется низкий уровень безработицы (4,6%) и инфляции (3,6%). Также Путин добавил, что российские власти делают все для того, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку на бизнес и снять административные барьеры, пишет РИА Новости.