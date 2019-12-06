Украина озвучила свои условия по газовым спорам с Россией

Украинский "Нафтогаз" озвучил условия, при которых готов отказаться от исков к российскому "Газпрому".

"Нафтогаз" готов отказаться от новых исков к "Газпрому" в том случае, если между компаниями будет заключен новый выгодный долгосрочный контракт и если "Газпром" выплатит компенсацию за то, что текущие контракты не были исполнены надлежащим образом. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Причем он подчеркнул, что компания готова принять газом ту сумму, которую должен выплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража, пишет РИА Новости.