Украина готовит "марш на Крым"

Организаторы акции планируют пересечь границу между Россией и Украиной и войти на территорию Крыма с "Маршем достоинства".

Глава запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров готовит "марш на Крым". Шествие планируется назвать "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Его участники собираются пересечь российско-украинскую границу в Крыму. Акция призвана вернуть российскую сторону в "правовые рамки". По словам Чубарова, к участию в шествии будут привлечены ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, которым направят приглашения присоединиться к акции, пишет РБК.