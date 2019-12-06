Египетский амулет железного века найден в Омане

Во время раскопок в Омане обнаружили амулет Глаз Гора, изготовленный в Египте.

Группа исследователей из Министерства наследия и культуры Омана обнаружила египетский амулет Глаз Гора в месте археологических раскопок недалеко от северной оконечности восточного Аравийского полуострова в Оманском заливе. Раскопки включают в себя гробницу, останки 12 человек, керамику, сосуды из камня и бронзы, мечи, железные стрелы, а также серебряные и золотые украшения.

Султан бен Саиф Аль Бакри, генеральный директор по древностям, сказал, что Глаз Гора, символ королевской власти и хорошего здоровья, является вторым импортированным ожерельем, найденным в этом месте. На первом изображен камень с надписью клинописного имени де Джолла, месопотамского бога исцеления, и считается, что он был импортирован с территории, которую сейчас занимает Ирак.