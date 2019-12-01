Возможно, что старейшая в мире шахматная фигура найдена в Иордании

Странная статуэтка найденная в Иордании - это не крошечный алтарь, а ладья, демонстрирующая этап эволюции шахматного замка из персидской колесницы.

Археолог пришла к выводу, что 1300-летняя статуэтка, сбившая с толку экспертов с тех пор, как она была обнаружена в пустыне на юге Иордании почти три десятилетия назад, может оказаться одной из старейших шахматных фигур из когда-либо найденных.

Резной кусок белого песчаника был обнаружен в 1991 году среди руин раннего исламского торгового поста Хумайма, на полпути между древней набатейской столицей Петрой и портом Акабы на Красном море. Первоначально считалось, что миниатюрная репродукция Nabatean, датируемая концом 7 - го или в началом 8 - го века нашей эры, представляет собой рогатый алтарь, говорит Джоан П. Олсон, профессор археологии в Университете Виктории в Канаде, которая возглавляла раскопки еще в 1990-х годах.

Но, изучая находку, она поняла, что форма больше похожа на более поздние статуэтки, которые представляли собой ладью в шахматных наборах, использованных по всему исламскому халифату, говорит Олсон.

«Эта форма является стандартной для ранних исламских произведений вплоть до 13-14 века», - говорит археолог.

Открытие не меняет того, что мы знаем о происхождении шахмат. До сих пор совершенно очевидно, что игра была изобретена в Индии на рубеже 6-го века, прежде чем распространиться через Персию, мусульманский мир и, наконец, Европу.

Но находка в Иордании действительно свидетельствует о скорости, с которой шахматы завоевали поклонников во всем недавно сформированном исламском халифате, и о степени, в которой они проникли на все уровни общества, говорит Олсон.

Предполагаемая ладья, высотой всего 2,5 сантиметра, была найдена в бывшей византийской церкви, которая была превращена в фермерский дом, когда исламские силы завоевали Хумайму в середине 7-го века. Сельскохозяйственный контекст вместе с тем фактом, что фигурка была сделана из местного песчаника, указывает на то, что этот конкретный набор не принадлежал элитному человеку, и предполагает, что всего через столетие после его изобретения шахматы уже стали любимым занятием всех социальных классов.

«В литературе, естественно, они говорят об элитах, играющих с шахматными фигурами из слоновой кости, черного дерева, золота или горного хрусталя», - рассказывает Олсон. «Мир игроков низкого класса не фигурирует в такой литературе, поэтому хорошо иметь археологические записи».

Чтобы было ясно, это, конечно, не первая шахматная фигура, когда-либо сделанная. На самом деле, так как игра более чем на столетие старше статуэтки Хумаймы, Олесон говорит, что, вероятно, есть более старые вещи, но мы просто еще не нашли их, пишет Haaretz.