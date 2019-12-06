Бальбек считает, что Порошенко хочет сорвать переговоры Путина и Зеленского

Руслан Бальбек заявил, что совет экс-президента Украины Петра Порошенко направлен на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что совет бывшего украинского лидера Петра Порошенко о том, что действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует доверять главе России Владимиру Путину, а также встречаться с ним тет-а-тет, направлен на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Бальбек напомнил, что все важные вопросы, как показывает практика, решаются с глазу на глаз. Также депутат отметил, Порошенко был довольно слабым и агрессивным лидером, а теперь пытается передать этот "титул" Зеленскому. Он добавил, если действующий президент Украины прислушается к советам Порошенко, тогда ситуация в стране может усугубиться, пишет РИА Новости.