Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий

Люди в исследовании похудели без дополнительных упражнений или ограничения калорий.

Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов. Не ограничивая потребление калорий, люди в исследовании потеряли 3-4 процента своего веса.

Люди с избыточным весом, ограничивающие прием пищи 10-часовым интервалом в день, также снижали жир на животе, понижали свое кровяное давление и снижали уровень плохого холестерина.

Доктор Эмили Манукян, соавтор исследования, объяснила:

«Еда и питье всего (кроме воды) в течение 10-часового интервала позволяет вашему телу отдыхать и восстанавливаться в течение 14 часов ночью. Ваше тело может также предвидеть, когда вы будете есть, чтобы оно могло подготовиться к оптимизации обмена веществ. Мы хотели знать, улучшит ли контроль времени приема пищи для поддержания циркадных ритмов здоровье людей, которые уже лечатся от кардиометаболических заболеваний».

В исследование были включены 19 человек с диагнозом метаболического синдрома.

Метаболический синдром представляет собой группу проблем, включая избыточный жир на животе, высокое кровяное давление и низкий уровень «хорошего» холестерина.

В течение трех месяцев они ограничили свой прием пищи 10-часовым окном каждый день - фактически постясь в течение оставшихся 14 часов. Люди могли есть столько, сколько им хотелось в течение этого 10-часового периода, и калории не контролировались. Как правило, люди завтракали позже и обедали раньше.

Результаты показали, что люди худеют и улучшают свое здоровье сердца, а также борются с метаболическим синдромом, пишет spring.org.

Профессор Сатчидананда Панда, соавтор исследования, сказала:

«Мы обнаружили, что сочетание ограниченного по времени приема пищи с лекарственными средствами может дать пациентам с метаболическим синдромом способность лучше справляться со своей болезнью. В отличие от подсчета калорий, ограниченное по времени питание - это простое диетическое вмешательство, и мы обнаружили, что участники смогли сохранить режим питания».

По словам доктора Пэм Тауб, соавтора исследования, люди в исследовании худели, не делая лишних упражнений и не ограничивая калории: