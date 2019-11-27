Самая популярная стратегия потери веса действительно работает

Эта стратегия потери веса более чем в три раза популярнее, чем сокращение потребления калорий, и вдвое популярнее, чем выполнение дополнительных упражнений.

Новые исследования показывают, что употребление большого количества чистой питьевой вода в течение дня является наиболее часто используемой тактикой похудения. Она более чем в три раза популярнее, чем сокращение потребления калорий, и вдвое популярнее, чем выполнение дополнительных упражнений.

Ученые доказали, что данная стратегия может быть эффективной - одно исследование показало, что простое питье стакана воды за 30 минут до еды увеличивает потерю веса в 5 раз. Кроме того, переход с напитков с калориями на воду или диетические напитки помогает людям сбросить от 4 до 5 фунтов.

Питьевая вода помогает людям чувствовать себя более сытыми перед едой, чтобы они ели меньше. Вода работает как натуральное средство для подавления аппетита и может помочь в сжигании калорий и жиров.

Выводы сделаны из обзора попыток похудения 48 026 человек, которые ответили на опрос по здоровью и питанию в США.

Причем результаты исследования показали, что 42% людей пытались сбросить вес, по сравнению с 34% около 15 лет назад. Несмотря на это, число взрослых, страдающих ожирением, увеличилось почти на одну пятую за чуть менее десяти лет.

Доктор Лу Ци, соавтор исследования, сказал:

«Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя 34-42% взрослых американцев в нашем исследовании сообщали об усилиях по снижению веса, многие из них могли бы либо не реализовывать стратегии снижения веса, либо применять минимальный уровень усилий, что приводило к неудовлетворительным результатам. Снижение потребления продуктов питания - одна из распространенных стратегий похудения, но сложно придерживаться модифицированной диеты».

Другие распространенные методы похудения включали в себя употребление большего количества фруктов и овощей и сокращение потребления сахара. В то время как люди сообщали о том, что им нужно больше упражнений для борьбы с набором веса, они, как правило, теряли его недостаточно, пишет spring.org.

Доктор Ци сказал: