Франция поддержала высылку двух российских дипломатов из Германии

Париж поддержал решение Берлина о высылке двух сотрудников посольства России из Германии

Франция поддержала высылку ФРГ двух сотрудников российского посольства из Берлина. Также Париж отметил, что понимает, почему германские власти приняли такое решение. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на Елисейский дворец.

Ранее, 4 декабря, МИД Германии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине: Генпрокуратура ФРГ полагает, что преступник может быть связан с российскими властями, пишет РИА Новости.