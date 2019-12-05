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В Госдуме прокомментировали высылку Германией двух дипломатов из России

05.12.2019 16:50
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В Госдуме прокомментировали высылку Германией двух дипломатов из России

Юрий Швыткин заявил, что высылка ФРГ двух российских дипломатов может спровоцировать дипломатический скандал

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил решение германских властей выслать двух сотрудников российского посольства.

4 декабря МИД ФРГ сообщил, что два дипломата из России будут высланы из Германии, их объявили персонами нон грата в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине: Генпрокуратура ФРГ полагает, что преступник может быть связан с российскими властями.

Швыткин считает, подобное решение без должной аргументации и под необоснованным предлогом может спровоцировать дипломатический скандал, что, естественно, негативно скажется на выстраивании отношений России и Германии. Также депутат отметил, что немецкий народ очень хорошо относится к россиянам, однако такое решение германских властей может помешать конструктивному взаимодействию двух стран, пишет RT.

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