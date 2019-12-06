Порошенко советует Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет

Бывший украинский лидер считает, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять

Экс-президент Украины Петр Порошенко в преддверии саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) посоветовал действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому не встречаться с главой России Владимиром Путиным тет-а-тет. По словам Порошенко, российскому президенту нельзя доверять.

Также бывший украинский лидер порекомендовал Зеленскому воздержаться от обсуждения газового вопроса в ходе "нормандского саммита", в противном случае российская сторона может заставить Киев пойти на политические уступки за дешевое голубое топливо.

Ранее стало известно, что встреча в формате "нормандской четверки" должна пройти 9 декабря в Париже. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключал, что на полях этого саммита может состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского, пишет РИА Новости.