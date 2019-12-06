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Путин заявил, что Россия не планирует останавливать транзит газа через Украину

06.12.2019 16:42
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Путин заявил, что Россия не планирует останавливать транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, несмотря на то, что транзитные переговоры с Украиной идут довольно сложно, Москва не планирует останавливать транзит газа через украинскую территорию

На встрече с немецкими бизнесменами президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" вовсе не означает, что Москва планирует остановить транзит российского голубого топлива через украинскую территорию. По его словам реализация этого проекта - вопрос не территории, а экономической целесообразности. Также Путин выразил надежду на то, что России и Украине все таки удастся найти вариант, который устраивал бы обе стороны.

Кроме того президент РФ отметил, что в 2018 году поставки российского газа в германию составили 55 млрд кубометров, а введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" позволит удвоить этот объем сырья.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает в конце декабря 2019 года. Стороны ведут трехсторонние переговоры при участии Еврокомиссии, однако прийти к соглашению пока не удалось, пишет РИА Новости.

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