В МИД Турции рассказали, что покупка российских С-400 была вынужденной

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что союзники по НАТО отказались продать Турции системы ПВО из-за чего страна была вынуждена закупать такое вооружение у России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме заявил, Анкара была вынуждена покупать у России зенитные комплексы С-400, отметив, что это решение не было политическим. Он пояснил, Турция хотела приобрести системы противовоздушной обороны у своих союзников - США и Франции, однако получила отказ из-за чего Анкаре пришлось найти других поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Askanews.

Также Чавушоглу отметил, что в будущем, если союзники по Североатлантическому альянсу опять откажут, Турция будет закупать новую партию системы ПВО у России.