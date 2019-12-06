Песков поделился ожиданиями от встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков уверен, что французские власти смогут обеспечить проведение "нормандского саммита", несмотря на идущие протесты в Париже

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отправляется на саммит в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) с "серьезным настроем", а также с намерением помочь урегулировать конфликт в Донбассе. Песков добавил, что главе государства предстоит не допустить корректировок минских договоренностей.

Представитель отметил, на полях саммита Путин планирует провести двусторонние встречи с другими главами четверки - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон.

Также Песков считает, что французские власти, несмотря на идущие протесты в Париже, смогут создать безопасные условия для проведения "нормандского саммита", пишет РБК.