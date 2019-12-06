Топурия прокомментировала заявление Паулса о "навязчивости" российской публики

Кэти Топурия заявила, что любовь зрителя никак не связана с его национальностью и артисту следует ценить такое отношение

Солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия прокомментировала заявление советского и латвийского композитора Раймонда Паулса о навязчивой публике России. По ее мнению, любовь зрителя никак не связана с его национальностью и такое внимание необходимо ценить. Солистка группы "А-Студио" рассказала, порой бывают моменты, когда не хочется фотографироваться и давать автографы, однако артист прежде всего должен быть профессионалом и не отказывать людям в подобных просьбах. Также Топурия призналась, что чувствует себя комфортно как в России, так и в Латвии, пишет канал "360".