Композитор Раймонд Паулс назвал россиян "навязчивыми"

Раймонд Паулс отметил, что популярность ему принесли именно российские слушатели

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику "навязчивой". Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo. Паулс пояснил, публика Латвии несет совсем другую атмосферу, по сравнению с русскими. Они также дарят цветы, подходят к артистам, но делают это бережно и "ненавязчиво". Также композитор отметил, что популярность ему принесли именно российские слушатели. Он добавил, порой известность ему мешает, однако без нее давать концерты было бы очень сложно, пишет Известия.