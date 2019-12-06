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Композитор Раймонд Паулс назвал россиян "навязчивыми"

06.12.2019 14:32
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Композитор Раймонд Паулс назвал россиян "навязчивыми"

Раймонд Паулс отметил, что популярность ему принесли именно российские слушатели

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику "навязчивой". Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo. Паулс пояснил, публика Латвии несет совсем другую атмосферу, по сравнению с русскими. Они также дарят цветы, подходят к артистам, но делают это бережно и "ненавязчиво". Также композитор отметил, что популярность ему принесли именно российские слушатели. Он добавил, порой известность ему мешает, однако без нее давать концерты было бы очень сложно, пишет Известия.

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