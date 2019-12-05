Древние римляне импортировали древесину из Франции

Анализ досок, обнаруженных в заболоченном фундаменте древней виллы, раскопанной около реки Тибр в центре Рима, указывает на то, что древесина была импортирована из Франции.

Дендрохронолог Мауро Бернабеи из Национального исследовательского совета Италии заявил, что кольца роста деревянных планок, обнаруженных на древней вилле около реки Тибр в Риме, длина которых составляет 13 футов указывают на то, что деревьям было более 250 лет, когда они были вырублены, и их модели роста соответствуют таковым у деревьев, которые, как известно, выросли в горах Юра на северо-востоке Франции. Это более 1000 миль от Рима.

Анализ заболони, найденной на некоторых досках, показывает, что деревья были вырублены между 40 и 60 годами нашей эры. Скорее всего, древесина транспортировалась вниз по рекам Сона и Рона в Средиземное море, а затем вверх по реке Тибр в Рим, где спрос на высококачественную древесину, вероятно, истощил местные деревья, пишет журнал Archeology.