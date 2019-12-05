Исследователи обнаружили новый молодой вулкан в Тихом океане

Учеными из Университета Тохоку в Японии был обнаружен новый молодой вулкан в западной части Тихого океана вблизи острова Минамитори.

Новый пятнистый вулкан найден исследовательской группой во главе с доцентом Наото Хирано. Как считают ученые, последнее извержение вулкана произошло около 3 миллионов лет назад после того, как Тихоокеанская плита погрузилась в мантию Марианского желоба, океанического желоба, расположенного в западной части Тихого океана.

Результаты исследования ученых представлены на страницах издания Deep-Sea Research.

Пятнистые вулканы – сравнительно новое явление на планете. Это молодые маленькие вулканы, возникающие вдоль трещин у основания тектонических плит.

Подобные вулканы называют «мелкими пятнами», поскольку они производят меньше магмы и тепла, чем вулканы горячих точек.

Маленький вулкан в Тихом океане. Фото: Университет Тохоку.

Тектонические плиты со временем опускаются все глубже в верхнюю земную мантию, в местах изгиба плит образуются дополнительные трещины, вызывая извержение небольших вулканов.



Первый пятнистый вулкан был обнаружен вблизи Японского желоба (океаническая впадина) у северо-востока Японии в 2006 г.

Прежде в этом регионе были подводные горы, возраст которых составлял около 100 млн лет.

Исследовав образцы горных пород, которые были собраны Shnkai6500 (пилотируемый подводный аппарат, погружающийся на глубину более 6000 м, где проявляется вулкан) во время изучения небольших вулканов, ученые выяснили, что магма истекает прямо из астеносферы, управляющей движением тектонических плит.

Исследование небольших вулканов дает возможность специалистам не только «заглянуть» в малоизвестную астеносферу, но и лучше понять тектонику плит, тип имеющихся пород и процесс таяния, происходящего ниже тектонических плит, пишет scitechdaily.com.