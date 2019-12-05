Комитет ОПЕК+ одобрила сокращение добычи нефти

Эксперты мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендуют сократить добычу нефти в первом квартале 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ вынесена рекомендация по сокращению добычи нефти в первом квартале следующего года. По его словам, эксперты комитета, рекомендуя снижение добычи, опасаются падения спроса на нефтепродукты в зимний период. Рекомендованное сокращение составляет 500 тыс. баррелей в сутки. Новак уточнил, что распределение квот по странам будет обсуждаться на следующих заседаниях министров стран-членов ОПЕК+, пишет ТАСС.