В России планируют увеличить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен до суммы в 12 130 рублей.

Государственная дума РФ приняла законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850 рублей и составит 12 130 рублей. Увеличение планируется произвести начиная с 1 января 2020 года. При этом, согласно расчетам специалистов Министерства труда и социальной защиты, увеличение затронет порядка 3,2 млн человек, почти половина из которых являются государственными служащими, пишет РИА Новости.

Напоминаем, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. Данный показатель ежегодно корректируется в соответствии данными о величине прожиточного минимума, полученными во втором квартале года, предшествующего корректировке. Он устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума зафиксированного в расчетном периоде.