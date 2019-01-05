Загадка токийского аэропорта: человек из страны Тауред

05.01.2019 00:27



Эта таинственная история так и осталась тайной, поскольку истинные факты так и не были выяснены из-за отсутствия официальных показаний главных героев.

Незнакомец из Тауреда

Летом 1954 года в международный аэропорт Токио из Европы прибыл необычный пассажир.

Все путешествующие направились на таможенный осмотр. Среди них заметно ростом выделялся человек средних лет, который был одет в строгий костюм. Незнакомец прилетел в Японию в командировку, и это была уже третья его поездка.

Служба безопасности поинтересовалась у мужчины, из какой страны он прилетел. На что последовал ответ: «Из страны Тауред». Служащие аэропорта были крайне удивлены, потому что в действительности такого государства они не знали.

После проверки документов оказалось, что незнакомец был прав, на странице его паспорта была указана страна Тауред. На других листах присутствовали въездные штампы разных стран, подтверждающие достоверность документа. Незнакомец знал несколько языков, а его родным языком был французский.

Служащие попросили указать на карте местоположение страны Тауред, на что мужчина уверенно указал на Андорру, расположенную между Францией и Испанией и отметил, что данное государство существует уже тысячу лет!

Поле непродолжительного разбирательства путешественника отдали в руки полиции. И он был заперт в номере отеля, под охраной. Утром следующего дня незнакомец таинственным образом исчез.

Служащие отеля не видели, чтобы кто-то выходил из номера, не слышали никакого подозрительного шума. Оставался еще один вариант выхода - окно, но оно было закрыто.

Никаких следов пребывания в номере незнакомца не осталось. Все исчезло.

Куда же исчез человек из Тауреда?

По мнению скептиков, «персонаж» данной истории является вымышленным. Никаких документальных подтверждений нет. Но более распространена версия о том, что человек из Тауреда случайно попал к нам из параллельного мира.