Донбасс могут отгородить стеной

На Украине заявили, что отгородят Донбасс стеной в том случае, если не удастся договориться о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения.

На полях саммита НАТО в Лондоне помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сделал громкое заявление по ситуации на Востоке Украины. Так, Ермак заявил, что Украина отгородит Донбасс стеной в том случае, если во время саммита "нормандской четверки" в Париже не удастся договориться по ключевым вопросам, включая прекращение огня, разведение сил и обмен пленными, пишет ТАСС. По его словам жизнь продолжится дальше, но страна будет находиться в состоянии "замороженного конфликта".