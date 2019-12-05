Украинцам хотят запретить выезжать в Россию по внутренним паспортам

Сергей Погорельцев заявил, что правительство Украины планирует запретить украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении

Украинское правительство планирует запретить гражданам страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Отмечается, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2020 года. Об этом агентству УНИАН сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он пояснил, что это решение направлено на приостановку действий соглашений с Россией об условиях безвизовых поездок, которые были заключены с 1997 по 2011 год.

Погорельцев отметил, что такое нововведение связано с увеличением случаев, связанных с подделкой документов, что создает угрозу незаконного вывоза детей из страны. Он подчеркнул, что свидетельство о рождении не содержит фотографии из-за чего идентификация ребенка затрудняется, а во внутреннем паспорте нет информации о личности на латинице, а значит нельзя проверить владельца документа по базе правоохранительных органов Украины и Интерпола, а также автоматически считывать данные при проверке погранконтроля. Помимо этого Погорельцев добавил, что у внутренних украинских паспортов низкая степень защиты, пишет РИА Новости.